花蓮近2000人北上挺韓國瑜 地方關注傅崐萁是否出席

2019-06-01 09:23

［記者王峻祺／花蓮報導］高雄市長韓國瑜凱道造勢活動今登場，花蓮一早不到8時就有民眾集結組隊，各區加總至少啟動40輛遊覽車、近2000人分頭北上挺韓，還有婦女會成員前晚趕工製作「力挺韓國瑜救台灣選總統」標語，要當花蓮最稱職韓粉。由於前縣長傅崐萁近日動作頻頻，有意支持韓國瑜參選總統，地方都關注傅崐萁今天是否出席活動。

由高雄市長韓國瑜「韓粉」舉辦的造勢活動，今下午1時在凱道登場，預計12點前集結全台大會師，還提醒參加民眾要穿著紅色上衣，重現當年紅衫軍氣勢；據了解，花蓮今北上韓粉，有不少士農工商各界代表，包括農漁會系統、里長、婦女會、退休軍警及社福社團。

「民眾自發性參加！」花蓮市民政里長林志鵬說，全縣約有40輛遊覽車陸續北上，花蓮市共9輛，分別在車站、六期重劃區、市場及舊花蓮師院等地集結，坐滿即開，昨還接獲鄉親報名，非常踴躍。

他說，但因遊覽車座位有限，部分花蓮韓粉改搭火車，或自行開車前往，只要參與民眾都會造冊保險，並提供造勢小物，包括國旗、輕便雨衣、國旗紋身貼紙等，感受造勢活動的熱情。

今天花蓮共出動近2000人北上挺韓，各單位雖不斷強調是「自發性！」但有地方人士透露，可能跟前縣長傅崐萁全力支持韓國瑜參選總統有關；國民黨黨內人士更有人解讀，傅陣營是另闢蹊徑，力圖拱韓出線，屆時韓作為總統候選人，黨中央在提名不分區時，必須尊重總統候選人的意思，傅就可能正式被列入不分區立委名單。

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