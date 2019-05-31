網友抗議奏效！ 哈利波特官網註冊頁面改回台灣了

2019-05-31 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕哈利波特新官網「魔法世界」（Wizarding World）在5月中上線，當時有台灣網友發現，網站註冊頁面中的國籍選項，台灣被標示成「中國的一省」（Province of China），不過在網友寄信告知下，官方團隊昨天（30日）也回信表示，已將國際選項改回「台灣」。

一名網友20日時在臉書發文，提到她是哈利波特系列的大粉絲，在知道官網更新後，原本想去更新個人頁面，卻發現國際選項寫著「台灣，中國的一省」，氣憤之下決定寫信向官方抗議，並在文末邀請同樣是哈利波特系列粉絲的網友一同行動。

她寫道，對於此事其實很失望，「如果他們屈服於中國的壓迫，那他們就再也不是我愛的魔法世界了。我愛的魔法世界不會屈服於強權，而是會有骨氣地堅持正義，就像霍格華茲大戰一樣。﻿」她說，如果不拿掉「中國的一省」，即使遺憾，也不會再使用官方的網站和購買官方的商品，「小說和電影還是會看，但也就這樣了。」

到了昨天下午，她發文表示已獲官方團隊回信，對方也願意將註冊頁面中的國際選項改回台灣。對此，她表示：「所以我願意再給他們肯定，也會照我當時說的，重回這個不屈服於強權的魔法世界。希望大家也幫忙把這個後續廣為宣傳，謝謝大家！」

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