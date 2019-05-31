卓榮泰點名阮昭雄、林右昌 盼不要再有「不在場發言」

2019-05-31 19:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選經歷紛紛擾擾後，終於定案，黨主席卓榮泰今天也特別還原細節，並且點名蔡英文初選發言人阮昭雄、基隆市長林右昌兩人，「我絕對沒有惡意，我不覺得他們有什麼錯，只是得到的資訊不完整而已。」希望未來能讓有在場的人來評斷事情，不要再有「不在場發言」。

對於初選紛擾告一段落，卓榮泰感慨說，前兩次中執會中間，發生一些狀況，有些事情，他沒有刻意跟外界說明，因為他認為這是內部協調，但是這些事情卻被拿出來不正當的隱喻，就會讓黨中央工作的信任度降低。

卓榮泰舉例說，現在有種「不在場發言」，例如阮昭雄跟林右昌，阮昭雄對外說，黨沒收中執會，但其實那是該次中執會中間的休息協商，阮昭雄不在現場，卻用「不在場發言」，說出了不正確的事情；林右昌在29日的中執會裡面，甚至要他向中執會、兩位當事人道歉，他不覺得這些發言有什麼錯，只是得到的資訊不完整而已。

對於有聲音批評黨中央便宜行事，讓初選過於倉促，卓榮泰還原決策過程說，他原本提議5月20日完成初選，有一個9人專案小組覺得太慢，希望能提前，所以才會把初選完成時間移到4月17日，這樣說對黨的工作人員不公平。他當時如果堅持5月20日完成初選的規劃，後來就會比較沒問題。

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