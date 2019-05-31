電競高手換軍服就能打仗？ 立委怒轟郭台銘：講幹話？

2019-05-31 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今（31日）發表對國防政策的看法，他認為只要確定目標、整合高科技、有效訓練人才，「電競高手換上軍服就能打仗」。對此，時代力量立委林昶佐批評，郭台銘這是在講幹話？

郭台銘表示，只要有通盤規劃，確定目標、整合高科技、有效訓練人才，而5G的出現可預期無人駕駛技術將普及。郭台銘說，如果讓電競高手接受遙控、衛星偵測等訓練，換上軍服立即變成國防高手，駕駛無人車、無人飛機。

「郭董不懂，不是有錢什麼都懂。」立法院外交國防委員會委員林昶佐在臉書表示，今天是立院本會期的最後一天，《國防產業發展條例》也在今天正式通過。未來台灣的產業、政府與學界將能整合科技資源與研發能量，發展先進國防科技，並將成果導向產業。

林昶佐說，很巧的是，郭台銘今天也受訪也談國防科技，他說想朝無人機去做，「電競高手就可以變成國防高手」。這讓林昶佐批評，郭台銘這是在講幹話？直言郭台銘大概不知道中科院研發的騰雲無人機即將更換新的引擎，不僅能偵察，也能攻擊。也不了解操作無人機不是打電動，而是殺人於千里之外。

林昶佐指出，無人機的操作與電競所需的訓練完全不同，除了極度專業的知識與技能的訓練，由於無人機機師在空襲後會產生高度心理創傷，因此還需要進行身心狀態的養成與後續輔助。「也許電競高手是軍隊適合招募的對象，但直接說電競高手就變成國防高手，這滑坡是....？？？」

林昶佐認為，台灣必須對國際局勢有正確認識，爭取友好盟邦的信任，積極爭取國際對台灣的支持。「絕對不能像郭董這樣一再誤判美中局勢，也不能想靠遊走於美中之間來左右逢源，就想要騙取利益！」

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