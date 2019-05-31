蔡英文：今年台商資金可望回流5000億 創造5萬工作機會

2019-05-31 19:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕蔡英文總統今天南下雲林固樁，一連參拜三家廟宇，在地民眾高呼「總統加油」表達支持。蔡總統強調，經過3年投資基礎建設，改善投資環境，這會是台灣有史以來最好的機會，今年台商資金可望回流5000億，創造5萬個工作機會，台灣經濟未來會愈來愈好，也希望大家一起打拚，顧台權主權，讓台灣安全。

蔡總統先後到崙背奉天宮、二崙興國宮及西螺福天宮參拜，還與支持者闢室「開講」，支持者高呼「總統好」、「總統加油」，氣紛熱絡。

蔡英文表示，過去3年政府投資基礎建設，改善投資環境，對台灣應改革事項，也勇敢去做，台灣的經濟已在穩定成長，今年至5月台商資金回流已達3000億，今年最少可達5000億，可帶來5萬個工作機會，而且不僅是台商回流，外商也積極投資，這是台灣有史以來最好的機會。

蔡英文說，台灣保障言論自由，台灣有民主與自由的制度，所以有很多好的人才願意到台灣來工作，她並以外商谷歌為例，過去在台灣已雇用2500名員工，未來將加碼再聘2500人，谷歌做的是全世界商品的研發，在谷歌上班的台灣人領的是全世界的薪水，台灣已不光只到中國投資，而是全世界的人到台灣投資，台灣未來要做亞洲研發中心，是很有機會，未來經濟會愈來愈好。

蔡英文也強調，政府最重要的就工作就是要保障農民有穩定收益，所以積極建立農民保險，推動農民年金，利用「無人機」等高科技，讓農友從事農務更快方便，她一定會蓋一棟漂亮又堅固的的大樓，把台灣資源固牢，讓台灣安全。

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