議員送上總統登記申請書 柯P不敢簽：帶回去研究

2019-05-31 18:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲是否參選2020總統大選，始終是各界關注焦點。台北市議員洪健益今天下午在市議會總質詢，拿出一份總統、副總統登記申請書，說他看到柯文哲的媒體民調可能會去報名（選總統），問柯P要不要在申請書簽名，藉此表態？但柯文哲並未簽名，幕僚從議員手中接過申請書轉到他的手上，柯P說，帶回去研究，有決定會跟議員報告。

民進黨台北市議員周威佑30日在市議會總質詢時問柯文哲，中國國家主席習近平提一國兩制台灣方案，總統蔡英文要講什麼才不是挑釁？柯文哲當時答詢說，「什麼都不要講就好了。」對於這個說法，蔡總統今早說，市長可以選擇不理，但總統代表國家、全台灣人民意志，還是要出來講清楚。

洪健益說，若確定要選總統就得面對這個問題，一國兩制不能迴避，對此，柯文哲答詢嘆氣說，「唉，要罵他（指媒體）是假新聞，唉，把這兩個東西湊在一起」，洪健益幫忙接話說，「所以你是說媒體斷章取義，給你說明。」

柯文哲說，第一點，是今年1月2日習近平提出來，蔡總統被迫回應，所以惡性循環，最高段就是不要讓蔡講這種話，應該要怎麼做則是他後面才要回答的，「不能說『柯文哲說習近平這樣講，蔡英文應該不回答』，這是兩件事。」但（媒體）卻把兩個湊在一起，兩岸關係不回答是最好的回答。

洪健益調侃，「你說媒體斷章取義，因為你是當紅炸子雞」。他提醒柯P，若要選也要對市政交代，跟議會請假早點請，不要讓議會審預算一直審，到最後擺爛。柯文哲說，市政繼續走，他每天早上7點準時上工。

最後，洪健益再問，「你會不會選？」柯文哲仍舊不鬆口說，「我也不曉得，還在研究。」洪健益說，沒關係，不願意回答，「但柯媽好像希望你選？」柯文哲笑說，媽媽很聰明，不會講的。

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