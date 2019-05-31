「孩子在哪裡？錢在哪裡？」韓國瑜赴北檢告吳子嘉誹謗

2019-05-31 16:56

〔記者黃捷／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜，到新莊王姓女子家過夜，還指韓外遇生子，並給女方上千萬元的「生活照顧費」。韓國瑜今下午4點在新聞局長王淺秋及律師等人陪同下，到台北地檢署按鈴控告妨害名譽，並表示「吳講的話可信度是值得懷疑的」。

吳子嘉今上午加碼爆料，韓國瑜非告不可的原因在於已被夫人李佳芬拷打，才會堅持提告，但他並非政治或社會記者，不願意提供當事人母女的姓名或畫面，否則會傷害到無辜的小孩，受到無法挽救的傷害，關於鉅額款項的來源與傳遞，已明顯違反稅捐相關法令，呼籲國稅局應出面調查。

韓國瑜下午提告時回應，李佳芬絕對沒有拷打，是理性溝通，「吳子嘉董事長講的話可信度都是值得懷疑的」。

韓國瑜原本打算向法院提自訴，今又改向地檢署提告誹謗，外界質疑韓想用偵查不公開來逃離初選關卡。韓表示，大家聯想太多，律師就他個人權益受到的傷害、抹黑、重傷、造謠部分，請求檢察官主持公道，想法就是如此。

韓說，他認為台灣是法治的社會，希望有祥和的社會，人與人之間能夠更親密感覺更美好，所以從去年選高雄市長到現在，他一路被黑、被重傷、被造謠、被傷害，從來沒有提出告訴，但今天吳子嘉講他在外面有小孩子，找黃文財送一大筆錢，他必須請求檢察官出面主持公道，才會走到按鈴申告這條路上。

記者詢問韓與黃小姐的關係，韓表示所有證據都在檔案裡，律師會跟他一起交給檢察官，所有事情靜待檢察官調查。他覺得現在紛紛擾擾的社會，在這樣的氛圍裡，唯一能夠堅信的就是司法這一道防線，所以他一定要提出告訴，吳子嘉有責任拿出證據來向社會大眾說明，「孩子在哪裡，錢在哪裡，多少錢，如何送，都要交代清清楚楚，這才是一個法治社會應該有的。」

對於吳明確指出給錢時間點在當選之後，韓表示，應讓吳直接跟檢察官報告，這樣比較能夠保障他的人權，吳所說的完全是謊言，完全是抹黑，他非常的清楚。

另對於北農證實韓安排王小姐親人到北農工作，韓回應，事情一碼歸一碼，不要一大堆事情越攪越多、越攪越多，今天提出訴訟，未來甚麼事情該說清楚，就會說清楚；最重要的是，他用人是依法用人，符合專長，他在北農期間正好是北農成立40週年，很多人退休，所有人事都是依法任用，歡迎大家去查。

韓最後說，他們現在請律師繼續蒐證，有的媒體每天黑韓國瑜，如果繼續引用這些不當的資料，下一步會研究對媒體提告，「我實在不想走到這一步」，心裡是非常沉重的呼籲，拜託所有的報導能夠公平客觀，謝謝。

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