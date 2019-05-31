手機民調防弊 民進黨中央與業者開會

2019-05-31 16:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行中，民進黨秘書長羅文嘉今天說，政見會將於6月8日（六）下午2點於華視攝影棚舉行，會有3個提問人，包含媒體、公民團體，等於是原來兩場融合成一場，但人選還沒確定。對於民調，黨主席卓榮泰也說，已經跟民調、電信等相關業者開會，防止所有可能出現的弊端。

卓榮泰說，現在黨中央的功用就是把「政見會」和「民調」做好，順利產生出最強人選，明年贏得大選。

卓榮泰指出，初選到現在過程有一些焦慮，現在就是要把結果做圓滿，讓人民繼續對初選有信心，因次他特別要求民調中心，6月10日至14日的民調，要排除萬難，還有可能存有弊端的心理，一定要做到最科學最準確的民調。

卓榮泰強調，他今天上午跟民調相關業者討論，目前是否可能做到「一人控制多碼」，但業者認為僅是在外面收手機，不足以產生影響。

卓榮泰說，若只是組織動員，例如叫大家這段期間等電話，這是正常狀況，有人說可以把1000筆手機，轉接到特定的號碼，這是天方夜譚，民調業者也跟他說，除非是電信業者，不然無法這樣做。

羅文嘉舉例說，手機樣本是NCC在2018年公布的2900萬筆手機門號，如果想要影響1％民調，首先必須要拿到29萬人的雙證件，然後申辦手機門號。第一、申辦手機非常花錢，估計會到近1億元；第二、還要做到蒐集29萬個資還不被發現；第三、這29萬個門號還要都被抽到，才可能影響1％。這實務上很難達成。

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