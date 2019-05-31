沒有第3人！國民黨台東立委提名 確定李建智、張志明拚民調

2019-05-31 16:27

［記者黃明堂／台東報導］國民黨台東縣黨部今天公布第10屆台東區域立法委員選舉提名作業，確定沒有第3位人選，由已表態參選的縣議員李建智及副縣長張志明2人參加協調式民調。

民調作業日程定為6月24日起至6月26日止，每日晚上6點30分起至9點30分止，由兩家民調公司同步執行為期3天之民調作業。

主委吳秀華表示，民調的執行時間及機構都由2位候選人共同協商決定，民調結果也將在6月27日對外公布，由勝出的候選人代表國民黨參選第10屆區域立法委員選舉。

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