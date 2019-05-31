立院三讀！酒駕累犯撞死人最重可判無期徒刑

2019-05-31 13:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今表決加重酒駕刑責的「刑法」185條之3各版本修正草案，會中通過民進黨團再修正動議版本，條文明定曾犯酒駕、毒駕案件者，若於5年內再犯且致人於死，將可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，致人重傷者也可處3年以上、10年以下有期徒刑。

現行「刑法」第185條之3規定，駕駛動力交通工具而有酒駕、毒駕等情況，導致不能安全駕駛者，處2年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以下罰金；若是致人於死者，可處3年以上、10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，但對於再犯者並未予以加重處罰。

今日院會通過民進黨團提出之再修正動議版本，條文明定曾犯酒駕、毒駕案件被判刑或緩起訴確定者，若是在5年內再犯且致人於死，將可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，致重傷者也可處3年以上、10年以下有期徒刑。

行政院提出的版本原本還明定，酒駕致死、致重傷若是故意造成，將可比照殺人罪或傷害罪論處，換言之，酒駕致人於死最重可比照殺人罪判處死刑。不過民進黨團認為此規定並無必要，因為若能證明行為人有「故意」，本就可回歸「刑法」規定依殺人罪論處，無需另訂條文，因此於黨團版中刪去此規定。

各在野黨團所提版本的罰則均較民進黨團版為重，惟並未通過，例如國民黨團修正動議版本，直接將酒駕初犯刑責提高為7年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金，若致人於死可重處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致重傷者可處5年以上、12年以下有期徒刑，而若再次酒駕肇事致人死亡或重傷，更可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

時代力量黨團再修正動議版本，將酒駕行為的刑責調整為6月以上、5年以下有期徒刑，得併科40萬元以下罰金，提高法官量刑彈性，但考量騎乘機車者所造成的危害較小，因此機車酒駕仍維持2年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。

若是酒駕致人於死，根據時力提案條文，可處5年以上、12年以下有期徒刑，致人重傷者可處3年以上、10年以下有期徒刑；若是再犯而致人於死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致人重傷者處5年以上、12年以下有期徒刑。

親民黨版本與民進黨版本一樣未調整酒駕初犯刑責，但針對再犯且致人於死者，條文明定要重處死刑或無期徒刑，致重傷者處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

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