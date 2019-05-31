潘恒旭稱Q版陳菊才是最大拍馬屁 議員反諷潘最會說大話最會造神

2019-05-31 15:45

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市教育局在畢業生市長獎獎狀印製「愛情摩天輪」圖案，引發拍市長韓國瑜馬屁的批評；觀光局長潘恒旭昨天在臉書PO出「Q版陳菊」照片，撰文註明「高雄史上最大的拍馬屁是這個才對吧！」延燒拍馬屁議題。

民進黨議員簡煥宗反諷潘恒旭是「最會說大話、最會造神」的韓國瑜團隊成員，並強調值此韓國瑜內外交迫之際，潘恒旭扮演救火隊的角色，企圖轉移焦點。

潘恒旭昨天PO出圖文後，吸引近百網友留言熱議，也有數十次分享，有人鼓勵說「局長加油」、「潘局長很棒」。

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