100多輛計程車貼貼紙 挺宋瑋莉進立院

2019-05-31 11:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕立委選舉將於明年1月11日舉行，國民黨基隆立委黨內初選電話民調6月2、3、4日三天登場，基隆市有100多位計程車司機，昨天在計程車上張貼基隆市議員宋瑋莉的宣傳貼紙，今天在大街小巷趴趴走，希望民眾接到電話民調時能大聲說出「唯一支持宋瑋莉」，挺宋瑋莉進立法院。

宋瑋莉表示，國民黨電話民調是6月2至4日共3天，每天晚上6時30分到10時30分，她拜託基隆鄉親好朋友，不管電話民調問題怎麼問，都請回答「唯一支持宋瑋莉」。

計程車司機說，宋瑋莉與她老公林家輝二人多年來深耕地方，只要計程車朋友遇到事情需要幫忙，宋瑋莉與林家輝接到電話立刻到場關心，幫運將朋友的忙，這次宋瑋莉參加國民黨立委選舉黨內初選，運將朋友才決定挺身而出，給宋瑋莉溫暖，讓宋瑋莉非常的感動。

運將大哥說，宋瑋莉做人阿莎力，是議會的女中豪傑，做事很實在，雖然講話沒有民代的妙語如珠，也不會天花亂墜的亂扯，但是她認為民眾訴求有道理的，她會努力設法幫忙，是一位不會說大話的人，問政服務「接地氣」，感覺就像隔壁的大姊。

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