促轉會屆滿1週年 楊翠最感動的是這件事…

2019-05-31 10:42

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會成立至今屆滿1週年，促轉會代理主委楊翠今天上午回憶過去1年來讓她最感動的一件事，是去年10月5日促轉會舉行第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式，包括當年「二七部隊」指揮官黃金島等人獲得平反，黃金島原本身體不適住院無法出席，當天卻突然坐著輪椅現身，這一幕，楊翠說，這讓她非常震撼。

楊翠說，當時黃金島老先生說他一定要來，90多歲的他，面對有罪判決撤銷公告儀式開始時，看到相關資料與畫面的過程中，「眼睛泛著淚水，有點顫抖的神情，我非常感動！」。

楊翠今天上午接受寶島新聲電台「新聞放輕鬆」節目專訪，在回顧促轉會掛牌運作1週年時，做了以上表示。

黃金島本名黃圳島，1926年出生在台中，享壽93歲。他16歲赴日成為海軍特別志願兵，二戰戰後被關入海南島北黎八所集中營，黃金島與同鄉設法雇船脫逃後，卻遇上颱風，在海上漂流17天，甚至遭遇海盜，返台則又遭逢二二八事件。二二八事件時，黃金島加入台中武裝民兵「二七部隊」，指揮埔里「烏牛欄戰役」與國民黨軍隊21師對抗。

二七部隊解散後，黃金島逃亡6年，更曾加入海軍陸戰隊，不過1952年被捕入獄，原被判死刑，後改判無期徒刑，最終坐牢24年，1975年才出獄。

楊翠指出，黃金島參與台中二七部隊時，還是個不到20歲的年輕人，但面對國民黨軍隊的鎮壓，挺身面對暴力，然而，就在去年10月5日促轉會舉行首波刑事有罪判決撤銷公告儀式的3個月後，也就是今年1月8日，黃金島過世了。

楊翠說，對黃金島等人而言，撤銷有罪判決是遲來的正義，事實上，這對他們來說也有些安慰。

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