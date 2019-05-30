國民黨中央提名小組決定停辦花蓮縣立委初選 新竹市不辦立委初選

2019-05-30 15:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委選舉中央提名協調小組昨日開會決定，停辦花蓮縣黨部初選作業，改由黨中央組發會主導並以協調方式依全民調方式產生提名人選，同時，由於新竹市議會黨團連署要求不辦初選，中央提名協調小組昨也決定新竹市不公告初選，同時賦予新竹市議長許修睿及原本有意參選但已決定退出競爭的新竹市黨部主委呂學樟負責協調，未來也可望按照民調高低決定提名人選。

國民黨新竹市議會黨團考量去年市長選舉透過初選產生提名人選後，多數「小雞」不支持，擔心這次立委選舉初選再度發生類似情況，因此連署主張新竹市已經成為藍營艱困選區，長期無法拿下市長、立委選舉，建議由黨中央直接協調提名，至於協調依據就是民調。

黨內人士指出，早於農曆過年就已高掛看板拜年的前立委呂學樟，原本有意捲土重來，參選新竹市立委，但日前與黨中央懇談後，確定放棄參選，另一方面，組發會也已經與許修睿溝通，既然許已是藍營在新竹市的最高公職要角，有意參選立委的吳青山、林耕仁、陳啟源等3人也都是市議員，就請許修睿配合呂學樟協調產生提名人選。

國民黨中央提名協調小組昨日開會決定花蓮縣比照台北市第五選區立委提名，由組發會主導並以協調方式依全民調方式產生提名人選，組發會也已邀請有意參選人林有志、王廷升、黃啟嘉明天下午到中央黨部進行協調。

至於新竹市部分，將由許修睿、呂學樟協調吳青山、林耕仁、陳啟源等人，與花蓮縣、台北市不同處在於民調由新竹市黨部負責辦理，黨中央不介入。

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