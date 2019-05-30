吳釗燮見證 台灣將捐警備用車給聖文森

2019-05-30 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮正出訪我加勒比海「三聖」友邦。吳釗燮於聖克里斯多福及尼維斯行程已順利結束，並已抵達聖文森國，29日並見證聖文森外交部常次Peters-Phillips與我駐聖文森大使何振寰簽署捐助警備用車議事錄。

外交部吳釗燮部長伉儷正出訪加勒比海地區，首次訪問我「三聖」友邦，依序到訪聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國與聖露西亞，現正在聖文森國進行訪問。

吳釗燮於5月28日至29日訪問聖克里斯多福及尼維斯，期間曾拜會克國總督席頓（Tapley Seaton）、總理哈里斯（Timothy Harris）及外交部長暨尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）。

吳釗燮表示，他與克國總督席頓討論台灣與聖克里斯多福及尼維斯的雙邊關係，互相分享關於如何擴大合作的想法，吳釗燮也與總理哈里斯一同午餐，並致贈哈里斯一幅台灣鮭魚畫作，也就進一步促進台克關係的各項議題進行討論，已順利完成首次訪問克國的行程。

吳釗燮緊接著訪問聖文森國，晉見聖文森國總理龔薩福，談論台灣與聖文森國的核心議題。吳釗燮說，他珍惜與總理談論雙邊關係的機會，總理也贈送象徵和平與美麗的國鳥鸚鵡畫作。

吳釗燮也分享他參與見證了捐助警備用車議事錄的簽署儀式。該議事錄由聖文森外交部常次Peters-Phillips與我駐聖文森大使何振寰簽署，吳釗燮說，他很榮幸參與見證此協助保障聖文森公共安全的文件簽署。

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