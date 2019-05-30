吳釗燮見證 台灣將捐警備用車給聖文森

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮正出訪我加勒比海「三聖」友邦。吳釗燮於聖克里斯多福及尼維斯行程已順利結束，並已抵達聖文森國，29日並見證聖文森外交部常次Peters-Phillips與我駐聖文森大使何振寰簽署捐助警備用車議事錄。
外交部吳釗燮部長伉儷正出訪加勒比海地區，首次訪問我「三聖」友邦，依序到訪聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國與聖露西亞，現正在聖文森國進行訪問。
吳釗燮於5月28日至29日訪問聖克里斯多福及尼維斯，期間曾拜會克國總督席頓（Tapley Seaton）、總理哈里斯（Timothy Harris）及外交部長暨尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）。
吳釗燮表示，他與克國總督席頓討論台灣與聖克里斯多福及尼維斯的雙邊關係，互相分享關於如何擴大合作的想法，吳釗燮也與總理哈里斯一同午餐，並致贈哈里斯一幅台灣鮭魚畫作，也就進一步促進台克關係的各項議題進行討論，已順利完成首次訪問克國的行程。
吳釗燮緊接著訪問聖文森國，晉見聖文森國總理龔薩福，談論台灣與聖文森國的核心議題。吳釗燮說，他珍惜與總理談論雙邊關係的機會，總理也贈送象徵和平與美麗的國鳥鸚鵡畫作。
吳釗燮也分享他參與見證了捐助警備用車議事錄的簽署儀式。該議事錄由聖文森外交部常次Peters-Phillips與我駐聖文森大使何振寰簽署，吳釗燮說，他很榮幸參與見證此協助保障聖文森公共安全的文件簽署。
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外交部長吳釗燮見證聖文森外交部常次Peters-Phillips與我駐聖文森大使何振寰簽署捐助警備用車議事錄。（外交部提供）
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外交部長吳釗燮與克國總督席頓討論台灣與聖克里斯多福及尼維斯的雙邊關。（外交部提供）
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吳釗燮緊晉見聖文森國總理龔薩福，談論兩國關係核心議題。吳釗燮說，他珍惜與總理談論雙邊關係的機會，總理並贈送他象徵和平與美麗的國鳥鸚鵡畫作。（外交部提供）