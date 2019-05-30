柯P還幫中國說話？ 他轟：去國台辦當發言人比較適合！

2019-05-30 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前受訪時，表示中國至少不是朝北韓，而是朝新加坡的方向前進，他鼓勵中國往正面方向前進，柯文哲自稱對美方也是這樣說的。對此，時代力量立委徐永明痛批柯文哲昧著良心說話，還企圖在美國人面前，替想併吞台灣的中國政府緩頰，「倒不如不要選台灣總統，去應徵國台辦發言人還比較適合」！

對於柯文哲表示，中國正往新加坡方向前進，徐永明表示29日在臉書發文質疑，新加坡的一黨獨大難道就比較好？柯文哲為何不敢直接喊話，要北京向台灣的總統直選，多黨民主學習，這樣才是鼓勵中國往正面方向前進。

徐永明批評，柯文哲一個台北市長在美國人面前，幫著想併吞台灣的中國政府說話緩頰，「這不是一個民主國家市長該有的行為，倒不如不要選台灣總統，去應徵國台辦發言人還比較適合」。

徐永明指出，就算習近平不像金正恩會拿著核武叫囂，但北京從武力威脅到國際孤立，無所不用其極打壓台灣，讓台灣海峽、東亞局勢陷入高度緊張的決策，其實遠比平壤惡劣。徐永明表示，中國和北韓一樣就是麻煩製造者，他希望柯文哲不要昧著良心說話，張大眼好好正視習近平對台灣的欺壓，並強硬起來以首都市長的身份有個態度、捍衛台灣主權，「不然也別想選台灣總統」。

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