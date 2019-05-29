峰迴路轉！「鍵盤柯南」查蘇啟誠案 傳「idcc」找到了！

2019-05-29 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕前駐大阪辦事處處長蘇啟誠，去年因不堪輿論壓力輕生，警方事後雖著手調查，在PTT上發文攻擊大阪處人員的使用者「idcc」，最後卻以電信局無法提供逾期資料結案。不過，有鄉民今在討論台北市長柯文哲抱黑狗一事時，卻意外釣出「卡神」楊蕙如爆料，承認認識「idcc」，話一出後立即遭網友備份，並將相關證據提供給台北市議員李明賢；而李明賢晚間也回報，「刑大已經抓到人（idcc）移送檢調」，且對方正是台灣人。

PTT鄉民今熱烈討論，柯文哲開玩笑要將一隻小黑狗取名「柯黑」一事，然而隨著留言湧入、討論文章暴增，有眼尖的網友發現常以「slow」帳號發言的「卡神」楊蕙如，其去年的ip位置竟和「idcc」一模一樣，且當時兩個帳號登入時間僅相差7分鐘，令人不禁多做聯想；對此，楊蕙如被網友點名後竟回應「我認識阿」，承認自己認識「idcc」，話一出立即遭到網友備份，並震驚所有鄉民。

對此，有網友得知後，立即將消息貼給李明賢，指稱卡神自爆認識「idcc」，意即該事件有「證人」，懇請議員將相關資料提供給「當初找不到嫌疑人的台北市警局」；而李明賢晚間也回覆網友，「刑大有報告抓到人了，已移送檢調」，確定是「台灣人」，但礙於偵查不公開，警方沒有多談。

該起事件在短短幾個小時內，已引起廣大鄉民討論，有鄉民對於能找到「idcc」感到不可思議，紛紛留言「這條根本護市神犬，還能偵破害死外交官的大案子」、「名偵探柯黑！」、「太神啦鄉民的正義」、「這代表不是抓不到，只是不想抓嗎？」、「他是不是在騙你，太快了吧」、「如果真的快抓到，一定是背鍋的」、「感恩卡神，讚嘆卡神！」。

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