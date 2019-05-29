中市府續推社會住宅 議員憂債留子孫

2019-05-29 17:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府持續推動社會住宅，國民黨市議員黃健豪今日質詢時指出，目前社宅已完工入住僅400戶，正在規劃或興建中的12處社宅合計約需162億元，都要借錢，光是今年與明年就要借47億元，借錢蓋社宅的政策，根本就是債留子孫，建議市府從財務面及需求面重新評估。

黃健豪拿出預算書指出，台中市住宅基金僅有4.47億元，光是社宅規劃費就用完了，因此從今年開始，所有社宅預算都必須向銀行借款，今年及明年將借47億元，市府計畫還款期限為47年，等於1年還1億，他估算正在規劃或興建中的12處社宅合計約需162億元，若依此還款速度，162年才能還完。

黃建豪說，不管是47年或162年，屆時決策的人早就不在世上了，更何況還要靠考量房屋的折舊，這種借錢蓋社宅的政策，根本就是債留子孫，市府應從財務面及需求面重新評估社宅政策。

都發局長黃文彬表示，12處社會住宅興辦費用尚需約167億元，將藉由收取租金、共好空間租用費、管理費、停車清潔費等收益，達到自償性，減輕市庫負擔。

都發局進一步說明，市府去年提報公債委員會審議通過額度為213億9953萬元，扣除累計至今年興辦社宅可舉債數額47億元，台中市12處社宅興辦費用尚需舉債約167億元。依據公債計畫書內的還款計畫，市府自2018年起償還利息，預計於2024年開始償還本金，償還期程為53年，預計2070年償還所有舉借債務，未超過社宅建物耐用年限55年。

黃文彬也表示，台中市估計真正有社宅入住者需求約1萬戶，市府按照既定期程朝4年5000戶、8年1萬戶社宅目標邁進，同時視實際需求進行滾動式檢討，加上包租代管、租金補貼等輔助政策，以公私協力方式，滿足民眾的社宅需求。

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