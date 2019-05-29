柯市府明突審大巨蛋 林洲民再爆遠雄交假電腦模擬

2019-05-29 15:58

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府3天前突然通知，明天台北市都市設計審議委員會要審大巨蛋案，台北市議員邱威傑本週一才質詢台北市長柯文哲「提醒」遠雄沒交審查資料，前都發局長林洲民下午更於臉書爆料，指控遠雄的防災疏散模擬，無視現地需有面積5944平方公尺的救災動線，需供消防車救難人員使用，是不顧市民安全的一個假電腦模擬。

林洲民批評，遠雄所提供的大巨蛋園區避難電腦模擬極其草率，是罔顧市民公共安全的最壞示範，例如，大巨蛋容留人數疏散模擬，無論是環評會通過的大巨蛋引進人數59833人或是7萬人進行模擬，均為剪接的片段呈現；都審會已多次要求遠雄須提供全時段影片，以利委員作全時、細節的比對。

林洲民認為，遠雄提供影片，很明顯關閉了重要模式，其內建參數未明，因此，無從比對緊急逃生模擬是否適用，遠雄所用的EXODUS 軟體，其網站上就明示正確使用方式，懇請遠雄遵守規定，提供正確電腦模擬。

林洲民還質疑，遠雄的避難電腦模擬，完全無視長達約1486公尺長，4公尺寛的救災動缐之存在，其面積為5944平方公尺，視它不存在；「我清楚的知道，這是個不顧市民安全的一個假電腦模擬！」

林洲民還說，敬告遠雄，大巨蛋體育園區除了都審外，還有環差及建照審查；「我任職都發局任內，曾多次被問及本案之進度為何？今天我再答覆，審理進度決定在遠雄公司準備設計圖説之是否完整、正確，以及是否正視市民之公共安。」

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