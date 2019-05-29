「從出生到老」全包...嘉市社會處長公職39年退休 議員不捨

2019-05-29 13:18

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府社會處長張元厚以身體健康為由提出退休，下週一起生效，今天嘉義市議會市政總質詢的議程最後一天，也是張元厚到市議會最後一天列席，市議員王美惠、吳上明會後肯定張的付出，吳上明說，張元厚與其父親、兒子都是公務員，且社會處業務「從出生到老」全包，平時工作辛苦、繁重，雖不捨但給予祝福。

今天王美惠總質詢提及市府人事案，她表示，市府還沒有副市長，都市發展處、文化局也都由副處長、副局長代理，這對城市的發展不利。

黃敏惠議會答詢及會後表示，文化局長已經確定，副市長、都發處長下一波，好人才值得等待。

據了解，市文化局長將由台灣體育運動大學運動事業管理學系副教授、劍湖山世界集團前任總經理蕭柏勳接任，週五舉行佈達。

今年60歲的張元厚1982年擔任公職，加上2年兵役役期，任公職達39年，曾服務過台灣省政府糧食局嘉義分處（現為農糧署嘉義辦事處）、清潔管理所、地政事務所、朴子鎮公所及嘉義市府，2004年擔任嘉市社會處長、參議又回任社會處長。

張元厚說，回顧公職生涯，他說，社會處多在幫人解決問題，慶幸自己沒有「製造社會問題」；他說，2014年因有輕微中風、身體發出警訊就萌生退休念頭，今年顧及身體狀況決定退休，退休將全心陪伴家人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法