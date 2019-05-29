台灣是中國的一部分？ 阿兜仔超清晰11問秒破解

2019-05-29 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府和台灣某些政治人物認為「台灣是中國的一部分」，但居住在台灣的西班牙Youtuber黑素斯不認同這項說法，向中國網友提出11項問題，獲得台灣網友盛讚，指黑素斯邏輯清晰，想法跟觀念都超棒。

黑素斯向中國網友提出的11道問題

1. 在學校，老師除了跟你們說「台灣是中國的一部分」，有更深入的解釋嗎？

2. 上歷史課，老師有沒有說「從什麼時候到什麼時候」，台灣屬於中華人民共和國？

03.老師有沒有解釋，為什麼大部分的台灣人說他們不是中國人？是台灣被騙，或是故意亂說？或是你根本不知道台灣人是怎麼覺得？

4. 如果台灣是「國內」，中國人何必帶護照過海關才可以來台灣？

5. 為什麼中國護照跟台灣護照不一樣？

6. 為什麼我去中國需要簽證？

7. 如果台灣屬於中國，為什麼我不需要繳稅給北京？

8. 台灣跟全世界通用同一個網路系統，YouTube、Facebook、Google、Instagram等，但是這些網站在中國都被封鎖，有沒有想過這樣的狀況有點可疑？

9. 中國同志婚姻合法嗎？為什麼這邊的國內和那邊的國內不一樣？

10. 在台灣街頭上有人拿中國國旗說要台灣跟中國統一，警察沒有抓他、不會帶他去喝茶，他也不會怎麼樣，別人不同意還會尊重他。請問如果我在中國街頭拿著台灣國旗，說我要台灣獨立，我會沒事嗎？大家會尊重我的言論自由嗎？

11. 如果中國統一台灣，我還可以保留我的永久居留權嗎？

黑素斯表示，中國網友有想過這些問題嗎？或是這些問題不要講就好了？不管同不同意，要溝通，先了解對方，不是嗎？了解對方，不是一直重複「台灣是中國的一部分」，溝通必須問問題，「例如為什麼你想的跟我想的有不一樣？是我想太多嗎？還是你想太少了？」

黑素斯的說法獲得網友大讚，「黑素斯今天火力很猛」、「黑素斯，聽你靠杯就是爽」、「完全不怕中國攻過來，只怕台灣把自己送出去」、「黑素斯又不顧北京反對做這種發言了，但是我喜歡XD」、「你的中文論述能力、闡述個人觀點的邏輯很好，說不定比台灣部分的人還要清晰呢！謝謝你」、「非常精闢的見解、犀利的問題，但是對岸的習慣就是逃避事實真相，喜歡霸凌強迫就範」、「我是香港人，超級感動，要保護台灣」、「這些簡單的邏輯思路，被洗腦過或不思考的人不懂啊」。

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