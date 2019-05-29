仿效郭台銘當總統不領薪？朱立倫：我還要養家活口

2019-05-29 11:45

〔記者林良昇／台北報導〕角逐國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘表態，當選總統後只領1元象徵性薪水，前新北市長朱立倫今表示，郭是大企業家，願意為台灣服務，願意犧牲奉獻都是好事，但「我還要養家活口」。

朱立倫今早出席淨空老和尚弘法60周年暨華藏淨宗學會成立30週年紀念活動，會前受訪時被問到黨內初選對手的看法，朱立倫認為，郭台銘是大企業家，以前面對的都是員工跟股東，現在要轉換成為公共部門服務，可能要調整一下心態，要對人民全方位的服務，不是只有一個目標，人民也不是我們的員工、不是我們的股東，是我們的老闆。

談到韓國瑜，朱立倫則說，韓國瑜是最接地氣、最有人氣的市長，但只是剛開始做市長﹔而前立法院長王金平有40幾年國會經歷，但還沒有行政的歷練，朱也表示，不怕被韓粉圍剿，因為他講的都是事實。

而韓國瑜6月1日的造勢勞民傷財？朱立倫重申，他是以正面心態來看所有黨內同志，祝福韓國瑜，但他自己不會辦造勢，就勤走基層，提出好的政見。

對於是否限制黨公職參加造勢，保持中立，朱立倫認為，這必須由黨主席吳敦義決定，黨公職定義範圍很廣，很多志工、很多專職要去界定，但黨內初選過程中應該是無所謂，大家都是朋友，這都很正常，但他不會去韓國瑜的造勢，因為可能會尷尬，也不見得好。

此外，對於郭台銘表態若當選總統後要捐出所有薪水，只領1元，朱立倫說，他是正面看，郭台銘是大企業家，願意為台灣服務、願意犧牲奉獻，都是好事，不過他不考慮跟進捐薪，因為「我還要養家活口」。

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