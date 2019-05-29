李進勇人事案護航蔡英文連任？ 蘇貞昌批郭台銘噴口水

2019-05-29 10:53

〔記者卓怡君／台北報導〕中選會主委李進勇的人事案引發爭議，鴻海董事長郭台銘批評這是為了掩護蔡英文2020年繼續連任，對於郭台銘的批評，行政院長蘇貞昌認為，郭台銘可能是被幕僚提供不當的訊息才會噴口水。

蘇貞昌說，他認識郭董事長很久，過去他在企業上的努力讓人肯定，這次要選總統有些發言也許是幕僚給他片面的資訊，郭台銘應該要像投資各地一樣，多看一些資料，冷靜、正常評論會比較好，也歡迎郭董事長像回流的台商一樣，這麼積極地投資台灣，會比被幕僚提供不當的資訊噴口水好。

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