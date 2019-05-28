攏係假？他舉這些例子怒嗆韓國瑜「自導自演政壇受虐兒」

2019-05-28 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜昨（27）日提到以前的高雄市長辦公室疑遭竊聽，也表示從四維行政中心搬到鳳山，竊案就是原因之一，今天有網友在網路上發文砲轟，怒嗆「韓國瑜讓高雄倒退20年，高雄人才是受虐兒」。

這名網友先前曾爆料高雄爆發今年登革熱疫情首例，後來也遭證實首例發生在高雄市前鎮區，但他卻因此遭高雄市政府移送台南地檢署，讓他大嘆善意提醒不只讓他得去地檢署，後來登革熱高雄市案例更是全國之冠，他無奈表示「提醒韓導市府：該做的不是解決提出問題的人」。

他今天再度出來痛批韓國瑜，並整理新聞及疑點，嗆韓「到底要自導自演政壇受虐兒幾次，光這半年被打臉的大概就10次以上」，先是韓國瑜備詢提到文化局成立打韓小組，遭到前文化局長尹立打臉「胡說八道」，而林佳新指控有人要爆料韓冰不是韓國瑜親生，等了一個禮拜卻無聲無息，而網友也指出「林佳新前老闆是張榮味，韓國瑜就是張派人馬」，質疑「林佳新是誰叫出來演戲的？」。

還有更多例子，像韓曾控訴有人嗆殺女兒韓冰，後經警方追查揪出嗆聲的網友來自中國，韓未繼續回應、提告；韓曾稱官邸找到現金，也遭高市警察局光速打臉「沒接到相關報案」；PTT政黑板曾有人肉搜韓冰，韓喊「衝著他來就好」，結果該網友被肉搜原來是韓網軍；韓抗議挺韓的臉書粉絲團遭關閉，是綠色恐怖，結果是志工自己關的。

這名網友整理所有新聞後重砲直言根本「選個小丑市長整天演戲，市政0分，政治100分，韓國瑜讓高雄倒退20年，高雄人才是受虐兒」，不少網友留言力挺，表示「奧斯卡最佳導演 你敢嘴?」、「韓導就是這樣的人」、「韓導很意外嗎」、「搬弄是非的能力第一名」、「一直亂說話，然後要他提告都不敢」、「韓國瑜真的很噁」、「這貨就是這麼噁心」。

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