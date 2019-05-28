為小英出訪探路？ 吳釗燮今起訪問加勒比海「三聖」

2019-05-28 17:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，外交部長吳釗燮今起出訪加勒比海「三聖」友邦，包括聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞，並將晉見3國首長。外交部表示，此行是應邀訪問，將有助進一步提升與3友邦的友好邦誼與合作關係。

外交部今發布新聞稿指出，吳釗燮伉儷今天起至31日應邀訪問我加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞三國。

外交部指出，部長伉儷此行將分別晉見聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Sir Tapley Seaton）及總理哈里斯（Timothy Harris）、聖文森國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）及聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet），也將拜會各國外長等重要政府官員，就強化雙邊合作關係等共同關切事項深入交換意見。

外交部說，此行是部長任內首度訪問加勒比海三聖友邦，3國政府對部長伉儷率團到訪至表歡迎並將隆重接待，充分彰顯與我友好堅定情誼。訪問期間，吳釗燮部長一行將視察我國與3友邦重要雙邊合作計畫推動情形，包括視察聖克里斯多福及尼維斯的Pinney’s Beach景觀生態公園、共同主持聖露西亞全國道路整建計畫動土典禮，以及與聖文森國簽署捐助警備用車議事錄等相關活動。

外交部說，聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞3國與我國邦誼篤睦，雙邊合作計畫成果豐碩，並全力支持我參與各項國際組織推案；部長伉儷此行赴訪將有助進一步提升我與三友邦友好邦誼及合作關係。

先前媒體曾傳出總統蔡英文將於下半年出訪加勒比海友邦，包括美國政界也曾熱議邀請蔡總統訪問華府一事，外長此時訪問加勒比海，引人聯想。外交部政次謝武樵昨在立法院時曾就總統出訪議題答詢說，他也有看到相關報導，至於總統出訪，若有相關規劃將會由總統府公布。

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