漢光演習》舅18年前被火箭彈炸傷 他今也嚇到手軟腳軟

2019-05-28 17:25

軍方澄清：預演都採無火藥訓練彈

［記者陳彥廷／屏東報導］為準備本週四的漢光演習「聯合反登陸作戰」實彈演習，國軍第八軍團上週於屏東枋山竹坑海岸進行預演，不過卻發生殘骸未清除乾淨而被漁民拖獲的案件，東港漁船海慶發2號今天中午在枋寮海域「捕」到4枚雷霆2000火箭彈，其中1枚更留有彈頭，伏姓漁民看到甲板上「再」出現雷霆2000，是嚇得直說「手軟腳軟」！

對此，國軍八軍團政戰主任武立文回應，為兼顧地方漁場生態及環境，在預演時都採訓練用彈，而本案中藍色彈頭的雷霆2000多管火箭系統所射擊的就屬訓練彈，內裡並無火藥，僅靠火焰擊發射出，對人員沒有任何殺傷力，請漁民發現時，千萬不要驚慌，應通報安檢所及第八軍團，軍方會依程序，立刻派遣未爆彈小組帶回處理。

伏姓漁民今天中午到枋寮海域進行捕撈，到網子放置甲板上解開時，竟陸續發現有4枚火箭彈，他先是向東港安檢所通報，並上網找到日前國軍進行演訓時的新聞照片，經比對竟是「雷霆2000」多管火箭系統的火箭彈，長達180公分的火箭彈快嚇死人，且其中1枚上方竟還殘留彈頭，是嚇得他根本不敢靠近，趕緊開回東港。

「看到心都冷了！」為何會這麼心有餘悸，伏男說，他的舅舅18年前操駕著「晏展翊」號，也在漢光演習後到東港以南的海域，拖獲當時才剛服役不久的雷霆2000，但當時彈頭仍屬未爆彈，他的舅舅和船員被炸得全身是血，最後只能經海鷗直昇機後送就醫，整艘船被炸得七葷八素，甲板上全是血，在港口等待的焦急、擔憂的情境，他永難忘記。

「看到還是心悸猶存！」伏男說，目前船在東港安檢所正被封鎖線圍住，等待軍方帶回處理，但想到撈起的那一刻，還是嚇到手軟腳軟。國軍則強調，為維護漁場及環境，在預演時採無火藥的訓練彈，下午約5點就已派未爆彈處理小組前往處置並帶回火箭彈。

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