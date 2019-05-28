韓國瑜下令卡柯？柯文哲：不想知道也不在意

2019-05-28 12:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲本月中前往高雄中學進行演講，引起轟動，近日卻爆出事前高雄市政府教育局以一通關切電話，讓原本答應出席的雄中校長謝文斌緊急喊卡，外界解讀是高雄市長韓國瑜在卡柯。對此，柯文哲今天受訪時表示，東廠殺人不一定是皇帝下令的，他不想知道，也不在意。

柯文哲說，每個人個性不同，像他比較不會管這些細節，他發現台北市政府官員實在很快樂，一開始就跟他們說，做市府的官員不必服務政治、政黨，更不用服務市長，照專業去做，不過台灣政黨壁壘分明、派系分明，所以他才說2000年以後台灣政治最大問題是文官制度破壞。

對於韓國瑜卡柯傳言，柯文哲則說，就好像是明朝，東廠殺一大堆人不一定是皇帝下令的，常常是「氛圍」啦，當年他也是被愛滋案、國科會案K得滿頭包，「這是馬英九下令的？當然不會是嘛，我還是小咖」，就好像免疫系統，白血球看到那種foreign body （異物）就自動反應了，所以這不是健康的國家啦。

媒體追問，言下之意是下屬揣摩上意？柯說，「第一我不知道，第二點，我不想知道，第三點，我也不在意。」

另外，柯文哲被問及兩人交情是否還跟以前一樣好，柯強調，沒有什麼不好啦，政治是一時的，朋友是永久的，很多事情當時看天崩地裂，事過境遷以後雲淡風輕，「我才59歲，但心態已經快100歲了」，對世俗的一切不太在意，而選舉是否影響到兩人感情，柯文則說，「不會啦，不喜歡的人嘴巴碎碎念，但念完也還好啊。」

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