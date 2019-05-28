高市府「關鍵電話」卡柯P雄中演講? 韓國瑜：絕對沒有這件事

2019-05-28 11:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕週刊爆料，指台北市長柯文哲日前在高雄中學演講時，教育局一通電話就擋下雄中校長出席替柯P背書？韓國瑜今指出，經過交叉查證，從校長到教育局長，絕對沒有這件事情。

韓國瑜進一步指出，歡迎柯文哲市長來高雄，聽聽南部人的聲音，我們（市府）絕對不可能做這種小動作，這不是韓國瑜個性，也不是高雄市政府新團隊的個性，請柯 p市長一定要相信。

韓國瑜說，其他有志於參選總統的人，也歡迎多來高雄、南部走一走，南部人的聲音，真的要讓下一屆總統候選人聽得到，我們絕對不會做這些動作。

鏡週刊爆料，指柯P日前赴雄中演講，學生夾道歡迎，背後卻傳出韓市府教育局一通電話就讓校方不敢出席。

週刊引述替這場演講穿梭的雄中校友說法，早在1個月前敲定演講時，雄中校長謝文斌原向柯營表達，歡迎各界成功人士到校演講，尚未宣布參選總統的柯P，要以市長身分替學生打氣，謝不但張手歡迎，更允諾出席。

未料演講前夕，校方接到一通來自高市府教育局的關切電話後生變，擔心若由校方籌辦、接待，恐遭韓市府解讀為「挺柯」，最後緊急喊卡，包括謝文斌與各科主任都決定缺席，改由學生、校友主辦。

儘管如此，雄中不少老師當天仍低調現身找柯簽名合照。據轉述，柯營在演講結束後問了到場的教職員：「校長有壓力嗎？」對方只低調回應：「噓！」便未再多談。

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