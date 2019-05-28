暗諷蔡英文？柯文哲：支持度若有40％今天甚麼事都沒有

2019-05-28 11:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰升溫，被視為熱門人選之一的台北市長柯文哲，至今仍對是否參選保持曖昧態度。對於自己昨在議會備詢坦言「舉棋不定」，柯文哲今天受訪不願正面回應，只是又感慨「這不是一個正常國家該有的現象」，如果現任總統支持度有40%，今天什麼事情都沒有。但若總統支持度提升，是否就不出來選，柯僅說「在正常國家選連任很少輸掉，今天怎麼會搞成這樣，還是覺得不對。」

柯文哲今天沒有公開行程，上午安排於市政會議接受媒體聯訪，談到昨天在議場備詢被問及選總統，脫口稱「別人來做更危險，自己還算是認真做事的」，他解釋，「我就看看那些人的表現能不能說服，他們來幹也沒有比我們差，那我們何必自己去。」

至於是否真的會等到大選前15天才參戰，柯則說「不是啦！」選舉總統還是有一定的時間表，他意思是後來發現2018競選連任，真的只花15天去選舉，其他時間都每天在工作。

柯自誇一生都在創造奇蹟，2014年那場勝選是奇蹟、一日雙塔是奇蹟、世大運也是奇蹟，2018年面對兩黨夾殺沒死還是奇蹟。

但當被問及2020是否能創造超越韓流的奇蹟時，柯態度轉低調表示，「奇蹟是這樣啦，每次的奇蹟沒有保證下次的奇蹟還會成功，對我來講就是，儘量啦！」他發現他做事已經不需要信心了，「因為我們對勝敗不是那麼在意，誒，我有這種心態真是太可怕了。」

柯還提到，去年11月24日選完當天開票開太晚了，開到半夜2點，等到搞完已經3點了，「第二天我真的12點爬回來北市府，因為馬上要辦雙城，所以那天過12點整個市政府都在開會」，所以2018年的選舉，對整個台北的干擾很少，選完之後整個市政的推動，還是很無縫、平順地接上去在走。

他觀察其他縣市，發現這種選舉，換人，很像那個蛇脫皮，震動期還滿大的，最近有幾個跟北市府有關的案子，「我看一看，哇，這表示很多地方政府停擺了快要半年。」

媒體追問，若參選總統，會讓北市的市政繼續走下去嗎？柯不置可否表示「再說啦！」老話一句，「兩岸猿聲啼不住、輕舟已過完重山。」

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