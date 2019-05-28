評華為「不光明」行為 顏擇雅：應受毛澤東「猴性」壞影響

2019-05-28 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國電信設備大廠華為遭美封殺後，全球多家軟硬體企業暫停對其供貨，還傳出數個國際標準制定組織將其踢出會員。最近美媒也揭露華為過去被控抄襲、竊密等爭議，及其「不擇手段」的企業文化。作家顏擇雅今在臉書分析，那些「不光明不正大的商業行為」，恐與「毛澤東對『猴性』的推崇」有關。

顏擇雅在文中表示，《最低的水果摘完之後》讀者應記得「『狼性』一詞起源是用來形容華為文化」，她寫那篇文時，相較不少媒體批評台灣年輕人缺乏狼性，她主張狼性解決不了問題，也不認為那是值得吹捧的特質，「不過我當年也沒想到華為會這麼快就為『狼性』付出慘痛代價」。

顏擇雅在文中指出，當她讀到關於「華為員工剽竊」報導時，想到的並非狼性，「而是毛澤東愛自誇的『猴性』，並指「毛澤東的猴當然是《西遊記》中的孫悟空」，並指作者吳承恩很厲害，把這種「不尊重財產權」的性格，包括孫偷東西、不偷便強討，寫成很可愛。

顏擇雅在文中提到，不只《西遊記》，京劇也有《四盜一偷》，並指西洋俠盜羅賓漢「不一樣」，其強調的是劫富濟貧、仗義行俠，「孫悟空偷東西都是自己爽，京劇的偷盜戲也是凸顯偷盜本身的冒險性，刺激性」。

顏擇雅在文中提及，她雖列舉中國文藝作品，「但我不認為華為行為是什麼傳統劣根性」，並舉例大家小時都讀過《西遊記》，「也沒因此變成小偷」；《水滸傳》108好漢也有小偷時遷，金聖嘆評為下下等，「可見中華文化並沒比較包容偷竊行為」。

顏擇雅在文中寫到，她認為「華為行為主要是受毛澤東的壞影響」，並稱「讀過任正非那一代中國企業家的傳記，就會發現他們整代企業家都很崇拜毛澤東，床邊讀物經常是毛選，面對毛作品也全無反思能力」。

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