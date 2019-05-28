立法院處理李進勇人事案 藍綠甲動決戰院會

2019-05-28 06:41

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今處理中央選舉委員會主任委員李進勇人事同意權案，國民兩黨均發動甲級動員，民進黨力求儘速通過，讓中選會業務順利運作，國民黨則認為人選有疑義，一路杯葛到底，朝野攻防勢必再起波瀾。

去年九合一大選亂象叢生，中選會前主委陳英鈐在選後請辭獲准；今年2月底，行政院提名曾任法官、律師的前雲林縣長李進勇出任中選會主委，並函送立院審查；國民黨團認為，中選會須公正獨立，李立場鮮明、政治性格強烈，非常不恰當；李為表決心，請民進黨中央註銷其黨籍，承諾會堅守行政中立。

今年4月9日，國民黨團雖在立院院會中舉起「反對酬庸」、「退回李進勇」等看板抗議，但該人事案仍在民進黨立委以優勢票數支持下，順利交付內政委員會審查；同月11日，委員會排審該人事案，國民黨團強力杯葛，李遭團團包圍，召委、民進黨立委張宏陸宣布會議暫時休息，擇時再審查。

4月24日，委員會再度排審該人事案，李進勇清晨6點就趕抵立院，但仍被有備而來的國民黨團強力阻擋，過程一片混亂，議事人員甚至被嚇哭，李則無奈坐在官員席等候，被藍綠立委團團包圍，在詢答無法開始的情況下，召委張宏陸宣布直接表決，最後以15票同意、5票反對通過人事案。

5月21日，立院程序委員會排定院會議程，民進黨立委吳玉琴提案，建議將中選會主委人事同意權案增列為28日院會討論事項，國民黨立委雖表達異議，企圖杯葛提案，不過全案仍在民進黨團人數優勢下表決通過。

62歲李進勇擁有台大法律碩士學位，曾任花蓮、宜蘭、台中地院法官，也當過基隆市長、雲林縣長、立委、內政部次長、法務部次長、交通部次長、行政院公共工程委員會副主委等職。

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