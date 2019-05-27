曾嗆吳寶春忘本賺中國錢 拍扁麵包師傅新產品挺韓國瑜

2019-05-27 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕拍扁麵包師傅黃士福去年到中國發展，最後發展不順，淘金夢碎回台，在高雄鳳山重啟擺攤生活，並研發出土鳳梨和荔枝結合的「鳳荔酥」，外包裝上印有他和高雄市長韓國瑜的Q版圖案。

臉書粉專「黃士福寶島鳳荔酥」發文稱，黃士福曾因嗆扁「被打壓迫害」，「如今因為韓國瑜的鼓勵，特意研發了新商品『鳳荔酥』，意圖東山再起並回饋社會，懇請各界指教鼓勵！」此外，粉專也貼上黃士福和韓國瑜的合照，表示支持。

消息一出，引起網友熱烈討論，紛紛表示「建議應該賣草包才對味」、「從哪裡跌倒，就從那裡再跌倒一次」、「沒享受到惠台31項嗎」、「包裝真的很倒胃口，拿掉韓國瑜的人偶圖還是很醜！我無法拿來送人」、「不把心思用在他的麵包裏，只想用政治力操短線，這次蹭韓發大財會成功嗎」。

據悉，黃士福在2016年，因偷拍前總統陳水扁散步影片爆紅，他經營的麵包店則2度閉店，去年到中國發展。2018年11月，麵包師傅吳寶春公開表態支持九二共識，當時韓國瑜陪同吳寶春出面說明，卻讓黃士福直批，吳為了賺中國的錢忘本。後來，黃士福又因發展不順回台，並在臉書徵才粉專上發文找工作，僅要求3萬5000元至3萬8000元月薪，引發外界議論。

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