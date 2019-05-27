「為什麼要跟著美國跑？」 藍委質詢挺華為被轟爆

2019-05-27 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕財政部長蘇建榮今（27）日至立法院備詢，被藍委林德福問到美中貿易戰下的圍堵華為現況，蘇建榮認為，五大電信商決定不賣華為產品，不是政府能決定的，但林卻批評，華為每年對台採購最少有一千億元以上，為什麼政府要跟著美國跑；林的發言被鄉民砲轟。

YouTube頻道「國會調查兵團」貼出林德福質詢蘇建榮片段，林向蘇表示，「對於美中華為大戰，你認為對於華為供應鏈的台廠衝擊有多大，華為一年在這裡（台灣）採購很多喔，最少有一千億以上啦，可能到達兩千億至三千億，你知不知道？你認為會不會有稅損？有沒有考量到這點？」

蘇建榮回答：「跟委員報告，華為受到美國的禁止......」，林當場打斷蘇發言，林說：「我們就跟著人家屁股跑，是不是這樣子？然後去抱美國人大腿，人家也沒有講怎麼樣，我們就去抱美國人的大腿」，蘇表示，「委員，是不是可以不用這麼早下結論」。

蘇建榮說，「五大電信商他就不賣華為的東西啊」，這個也不是財政部或政府能夠規定的，林德福卻不認同，繼續提到，「那為什麼我們一定要跟著美國、人家怎麼樣我們就配合怎麼樣，沒有自主的想法嗎，他們一年在這裡採購多少，你們到底有沒有去計算過，你們有沒有跟經濟部聯絡，這樣處理對我們會不會產生稅損，有沒有去評估過？」

影片傳入批踢踢實業坊後引發鄉民熱議，不少人留言砲轟林德福「垃圾國民黨」、「中國人的形狀」、「他的爸爸叫中華人民共和國」、「他到底在講三小，政府有做錯甚麼嗎？」、「中國國民黨已經是共產黨的肉便器」、「愛支病末期」、「被看不起又沒差，騙到老人票回歸祖國他就爽了」。

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