韓國瑜自爆「有人偷闖辦公室」 質疑遭監控

2019-05-27 18:00

首次上稿 17:23

更新時間 18:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜遭監控？韓國瑜27日出席一場光頭日活動，在下午受訪時自爆「有人偷闖我市長辦公室」，並指檢察官已正式調查。韓國瑜強調，第一尊重司法調查，第二他覺得偷闖他辦公室的人，似乎已經好幾次，所求為何？目的何在？是不是有裝設監聽器，來監聽韓國瑜。

根據了解，韓國瑜指的是一名前高市府的吳姓隨行攝影官，於今年春節期間夜晚潛入市長室，被警衛發現，並在他身上找到市長室鑰匙，全案已移送檢方偵辦。

對此，韓國瑜撂下重話說，這絕對不可以，呼籲檢察官要扎實明確清楚的調查，如果換個新的市長就被監控的話，民主國家怎麼可以這個樣子？希望檢察官趕快調查水落石出，讓高雄民眾了解，真的有政治企圖的話，是不可原諒的。

陳瓊華籲循司法調查 不該有不實抹黑

高雄市政府前秘書處長陳瓊華則表示，10年前吳員曾擔任市長行程攝影，因行為舉止不當、工作表現不佳，曾多次告誡，最後因不適任而解除任務支援，調回養工處。

陳瓊華強調，原市府政務團隊與此人已早無任何聯絡，連在春節期間發生此案也無所悉，不知為何高市府到今天才翻出來炒作？對於吳員犯行，請高雄市府循司法調查、毋枉毋縱，更不應該有不實抹黑的政治聯想。

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