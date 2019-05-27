高雄現Q版韓國瑜圖樣水溝蓋 她批：馬屁政治走回頭路

2019-05-27 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市新興區德生里福建街、金門街，有4個噴印藍色龍、鳳和Q版韓國瑜賣菜郎圖樣水溝蓋，照片一出引發網友討論。對此，時代力量立委洪慈庸批評，這種馬屁政治文化是大走回頭路。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」今天貼出多張高雄排水孔蓋的照片，只見用來排水的孔洞僅一小塊，周圍漆上金色，更畫有鳳凰及韓國瑜的卡通人像來裝飾，該粉專不禁嘆道「欸，錢是這樣花的啦」，更請網友替城市質感打分數。

該水溝蓋的催生者為民進黨高雄市執委的德生里長吳三雄，他受訪解釋呼應韓國瑜發大財口號，才把溝蓋噴成金色，對於被質疑拍韓馬屁，吳三雄回應不可能，強調自己是民進黨員，里內韓粉、韓黑都有。

但由於水溝蓋大部分面積皆為密封狀態，排水孔洞較一般溝蓋減少約一半，就有里民憂心汛期暴雨侵襲，恐渲洩排水不及。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航也認為，「這不是排水孔嗎？把排水孔蓋掉九分之八是腦洞嗎？」

對此，洪慈庸在臉書表示，她看到很多網友傳來這枚本日最紅水溝蓋，認為建設要題字、水溝蓋放首長圖像、首長當主角的時代早該過去了，求穩固講實用不是更好嗎？「真心希望各縣市別有樣學樣，這種馬屁政治文化是大走回頭路啊。」

她還在文章下方tag「#今天還可能全台有雨呢 #政治不必這樣 #用心做事卡實在」。

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