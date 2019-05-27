陽大2期5年後才開工！被批未到場不積極爭取 林姿妙反應是...

2019-05-27 16:45

〔記者張議晨／宜蘭報導〕行政院長蘇貞昌日前宣布核定陽明大學附設醫院2期興建計畫，但2期工程預計5年後開工，被宜蘭縣議員批評縣府不積極爭取，民進黨議員陳文昌質疑，蘇院長來宜蘭，縣長當天卻未陪同爭取，好像默默吞下去；面對陳質詢，林姿妙一度回不出話，最後強調，她會率秘書長、局長向中央爭取加速推動。

陽大醫院行政院原核定49億元建院經費，並朝醫學中心規劃；2009年送交立法院審議，但預算遭國民黨團杯葛，被砍到20億元，影響建院計畫進行，只能辦理1期工程。

陽大1期已於2016年10月啟用，但2期擴建計畫還需30億元經費。地方千呼萬喚，直到5月14日蘇貞昌到宜蘭視察，當天宣布核定陽大2期擴建計畫，30億元經費全由中央負擔，預計2024年開工，2028年完工啟用。

不過，消息傳出後，引起地方議員不滿，陳文昌今質詢時，批評縣府當天不僅縣長未到場，聽到5年後才開工也未積極爭取，一句話也沒說。民進黨縣議員陳俊宇也說，陽大2期是宜蘭人期待已久的工程，未料5年才能開工，9年後才啟用，「縣府是否應積極點，爭取工程加速進行」。

不僅民進黨議員不滿，無黨籍縣議員陳福山質詢時，也批評縣府對陽大2期工程默不吭聲，她批評，難道當天召開縣務會議，有比向院長爭取地方建設更重要嗎？呼籲縣府應積極應對。

對於縣議員質詢，站在報告台上的林姿妙，一度回答不出話，最後強調「宜蘭人絕不同意陽大2期5年才動工」，她會率秘書長、局長到中央爭取，讓工程加速推動。

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