民進黨2025非核家園 朱立倫：不可能

2019-05-27 13:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統擬參選人朱立倫今天針對台電核二廠二號機重啟一事表示，核電還是目前最重要的基載電力，2025年達成非核家園不可能，民進黨要認清事實，不要意識形態，缺電是國家安全問題，政府必須在民生與工業用電方面，都要確保能源足夠。

朱立倫今天前往基隆大武崙工業區參訪，大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵、大武崙工業區廠商協進會總幹事張霖生、毅太企業董事長洪團樟、元璋玻璃鄭煥章總經理外，還有台玻公司纖維事業部總經理林嘉佑等皆到場，向朱立倫反映當前企業面臨之困境。

朱立倫回應，台灣各地工業區目前所遇到的問題，用地問題越來越嚴峻，他從2013年提出工業區立體化，直到去年行政院終於通過，包括今天參訪的大武崙工業區，未來最高可以增加50%容積，對企業在工業用地、廠房需求有正面幫助。

以大武崙為例，基隆山區需要解禁，以回應地方需求，政府需要投入更多資源與配套措施，將水土保持與河川整治做好，產業界對於朱立倫有桃園與新北市治理經驗，很清楚知道產業界困境的朱立倫，都表示肯定，認為台灣現階段就是需要務實派、做實事不講空話的領導人。

朱立倫說，政府希望台商返鄉，但台商回來不要讓他們遭遇「五缺」問題，包括蓋工廠用地、用水、用電與人才資源等都要一項一項解決。水、電等問題需要台電公司與自來水公司充分調度，以穩健整個產業為第一優先。朱立倫舉例，目前水資源調度都還是使用舊思維，當農業逐漸轉型、工業化需求、農業與民生需求都需要重新分配。

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