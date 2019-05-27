黨產會：國民黨訂辦法要婦聯會反共抗俄

2019-05-27 12:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織後，相關證據檔案不斷出土。黨產會最新公布史料表示，國民黨在1950年代中央組織改造委員會會議，通過「健全婦女團體基層組織加強黨的領導推行總動員工作實施辦法」，明訂婦聯會所屬縣市分支會機構及工作隊，應健全組織，加強發揮婦女反共抗俄的力量。

1952年9月1日，國民黨中組會召開第392次會議，會中通過「健全婦女團體基層組織加強黨的領導推行總動員工作實施辦法」，由黨中央指導婦聯會所屬各分會及工作隊，進行反共抗俄的婦女工作。

該辦法明訂，須健全婦女團體組織、加強黨的領導、協助推行總動員業務。在健全婦女組織方面，應以發展並健全各及婦女會組織為中心，以求集中力量，統一領導。

此外，鄉鎮級婦女會應普遍成立，已設置者，應設法使之健全，並得在鄉鎮婦女會下視實際需要，按地區劃分小組。

黨產會指出，國民黨也在辦法中規定，要積極吸收優秀婦女入黨，並利用各種方式分期予以訓練，以培養其忠黨愛國觀念。

且各級婦女運動委員會及婦女會的黨團，對於婦女會推行總動員業務，應負計畫及協助、督促、考核之責。

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