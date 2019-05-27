南部萬安演習明登場 台南警以「吳宮教戰」喻如作戰

2019-05-27 09:42

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警六分局指出，明（28）日下午在南部舉行「萬安42號演習」如同「吳宮教戰」，請民眾在那半小時期間千萬不要「趴趴走」；警方同時請轄內廠商以6國語言向新住民、移工宣導演習期間應注意事項，避免發生違規情事。

古代春秋時期吳王闔閭為考驗孫武，挑選180名宮女接受孫武訓練，剛開始，縱使孫武三令五申表明軍令如山，眾宮女皆不理孫武號令，兩名愛妃作為卒長更是大笑，於是孫武將卒長斬首，眾宮女立即變得嚴肅，對軍令絕對依從，這是歷史知名故事「吳宮教戰斬美姬」。

六分局警方表示，演習如同作戰不可兒戲，現代「萬安演習」如同「吳宮教戰」，如違規雖不至於到斬首處分，但違反「民防法」第25條者，將處以台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，民眾切不可輕忽。

今年軍民聯合防空演習南部地區「萬安42號演習」將於明天（28日）下午1時30分至2時舉行，市警六分局防治組與保安民防組組成宣導小組以英、他加祿、日、泰、越、印等6國語言向轄內安平、灣裡工業區外籍移工與新住民宣導演習相關事項，並張貼於移工宿舍及店家公告，避免演習期間發生違規事項。

警方說，此次演習，當日將以「災防告警系統」對演習區域內行動電話通知防空演習訊息，防空警報發放後，人車應配合警察人員指揮，實施交通管制、疏散避難，住家應立即緊閉門窗及熄滅燈火，勿逗留於騎樓地或巷口觀望。

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