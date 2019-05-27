辦光頭模特兒徵選花市民50萬 議員酸潘恒旭：拍馬屁活動

2019-05-27 07:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕話題不少的高市觀光局長潘恒旭，今天下午將以全新光頭造型，為光頭時尚模特兒徵選起跑日暖場，民進黨高雄市議員黃文益在臉書大酸潘局長「為了他老闆的總統大夢，真的是豁出去了」！質疑一場拍馬屁活動，竟要花費人民50萬元。

高雄市觀光局規劃「光頭時尚模特兒徵選亅，今（27）日起開放網路報名，不論是光頭型男、光頭女神及光頭萌童，都歡迎參加，活動當天有機會與韓國瑜市長一起走秀，共同宣傳高雄光頭時尚節並行銷南華商圈，今天下午在南華商圈將有「高雄光頭日記者會」。

由於南華商圈就在黃文益選區，黃在臉書po文「潘局長寧願向媒體強調明天的記者會是在我選區內的商圈舉行，卻不願意邀請我去參加，是排除異己嗎？還是想逃避監督？」強調真心希望大家發大財，呼籲潘局長勿度君子之腹。

黃文益在臉書批評潘恒旭「為了討市長歡心，不僅四處張貼海報，還祭出超多好康小禮，潘局長應該要對自己有信心一點！」、「我相信潘局長不用花人民那麼多錢就可以辦好活動了」！

觀光局長潘恒旭昨（26）日理完光頭表示，感覺很清爽、很夏天、很有光榮感，以後可以做佛陀紀念館志工，他歡迎全國熱情的光頭族，5月27日下午可先來參加高雄光頭日記者會，光頭記者會當天除閃亮亮眾光頭齊聚一堂，觀光局也將邀請神祕嘉賓、光頭知名歌手與市長、局長現場演唱。

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