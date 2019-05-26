只花5分鐘！力挺高雄光頭日 潘恒旭今兌現剃光頭

2019-05-26 20:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕話題不少的高雄市觀光局長潘恒旭，日前曾說將剃光頭參與光頭時尚模特兒徵選活動，他今天下午兌現諾言，花了300元、費時約5分鐘，即完成全新光頭造型，為明天登場的光頭時尚模特兒徵選起跑日暖場，潘恒旭笑說，理完後感覺很清爽、很夏天、很有光榮感，以後可以做佛陀紀念館志工。

高雄市觀光局規劃「光頭時尚模特兒徵選亅，預定5月27日（明天）起開放網路報名，不論是光頭型男、光頭女神及光頭萌童，都歡迎參加，活動當天有機會與韓國瑜市長一起走秀，共同宣傳高雄光頭時尚節並行銷南華商圈。

觀光局長潘恒旭先前指出，很歡迎全國熱情的光頭族，5月27日下午3點可先來參加高雄光頭日記者會，為展現他與光頭族同在一起的誠意、與行銷宣傳南華商圈的決心，他將以實際行動剃光頭現身。

他今天兌現承諾，選在南華商圈附近的髮廊，花了300元、費時約5分鐘就完成光頭造型，覺得很清爽、很夏天、很有光榮感，以後可以做佛陀紀念館志工了。

記者追問光頭造型會保持多久，潘恒旭笑說至少光頭月先這樣，以後再看情況。

光頭記者會當天除閃亮亮眾光頭齊聚一堂，觀光局也將邀請神祕嘉賓、光頭知名歌手與市長、局長現場演唱，另外南華商區商家、文山伯虱目魚丸湯、橋下鮑魚肉包、王媽媽台南肉粽均加碼贊助美食小吃，一起支持高雄光頭日活動，希望重現南華商圈熱情風貌，吸引更多海內外遊客來一探究竟。

光頭時尚模特兒徵選活動詳細內容，可上高雄旅遊網查詢，

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