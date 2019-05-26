獨家》附隨組織將變婦聯黨！婦聯會常委會議決議「組黨」

2019-05-26 11:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會將轉型成政黨！「政黨法」現行規定，政治團體須於今年12月7日前修改章程轉換成政黨，若屆期未轉換，將被廢止立案許可。據透露，立案為政治團體的婦聯會，為了不在年底關門解散，本週已召開常委會議，會中決議婦聯會將組成政黨。

婦聯會坐擁388億元資產，去年2月被行政院黨產會認定為國民黨之附隨組織，經一年多調查，今年3月19日黨產會再祭出處分，除「保管委員會經費」約2.46億元外，其餘388億元不當取得財產須收歸國有。

對此，婦聯會不服提行政訴訟，最高行政法院在5月15日終於裁定，「於訴訟終結前，暫時停止移轉國有之程序」，不當黨產處分效力則繼續維持，婦聯會不得動用388億元。

另一方面，「政黨法」前年修正後規定，政治團體應於2年內修改章程轉換成政黨，屆期未轉換，廢止立案許可。

分會人士透露，婦聯會在5月20日當天已召開常委會議，由律師向一群年逾花甲的常委們說明婦聯會的處境與困境，告知唯一出路是轉為政黨，否則世上再無婦聯會，最後常委會議決議「贊成」組黨。

據了解，婦聯會若組黨，婦聯會主委雷倩可望成為黨主席，不過，籌組政黨茲事體大，尚須召開會員大會修改章程，再向內政部申請轉換為政黨。

婦聯會為避免重演上次與內政部、黨產會簽三方行政契約MOU後，在會員大會上遭鷹派勢力推翻「簽不成」情況，即日起已開始招攬婦聯會分會可來申請各項補助，例如端午節慰問等，以50萬元為上限。

分會人士指出，婦聯會在前主委辜嚴倬雲時代，總會與分會往來並不密切，總會姿態非常高，出錢極少，指揮權卻很大，光是發放高中職就學補助金一事，總會都是千交代、萬叮囑分會是「代發」，唯恐功勞不算在婦聯總會。

分會人士提及，分會過去辦活動多為自掏腰包，拉起紅布條還得強調婦聯會，就以婦聯會高雄市分會房產而言，當年是吳敦義夫人蔡令怡與分會會員合資購買，非由總會出錢，結果一併被黨產會凍結及收歸國有，去年分會代表當然不滿，強力反對簽署行政契約。

他分析，婦聯會只剩下2.46億元，海外分會早已解體，總會願讓分會申請補助一事，很明顯是希望在下次舉行會員大會時，有投票權分會代表能支持婦聯會轉為政黨，但就算分會拿了總會50萬元補助款買些粽子、辦些活動，就能保證在不記名投票時，分會代表一定支持雷倩當黨主席嗎？

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