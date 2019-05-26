「重啟核四」公投提案 監委調查中選會把關責任

2019-05-26 10:14

〔記者謝君臨／台北報導〕「重啟核四」公投提案領銜人黃士修，今年3月將「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投提案送將中央選舉委員會；對此，監察委員調查發現，中選會未召開聽證會，即經委員會審議認定合於規定，因事涉國家安全及人民生命財產安危，針對中選會審議是否依法負起把關之責？監委今申請自動調查。

今年3月4日，黃士修與醫學物理學會理事廖彥朋推出「重啟核四」、「核能減煤」兩項公投，主文分別為「您是否同意核四啟封商轉發電？」，及「您是否同意，立法院應制定包含究責機制的核能減煤專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」爭取在明年1月與總統、立委選舉合併舉行。

監委田秋堇、趙永清、楊芳玲調查發現，有關「重啟核四」公投提案，中選會未召開聽證會，即於3月19日經委員會議審議認定合於規定。

監委說，據民眾陳情，該項公投案，內容包括「啟封」與「商轉發電」二項政策事項，疑違反「公民投票法」僅能一案一事項規定，且其理由書中多項理由並非事實，仍有諸多核四安全問題應召開聽證會加以釐清。

監委指出，該公投案的理由書中所述，如「核一二三廠原始儀控設計為類比系統，都可以抽胎換骨為數位儀控」、「只要有決心，二年內可以放燃料發電，三年內做完熱測試就可以商轉」…等語是否屬實？中選會是否有經查證？

另，針對核四1、2號汽機廠房正下方的S斷層是否為活動斷層，核四「大腦」數位儀控多項設備使用期限將屆，能否找到備品，啟封至商轉發電所需時間，以及是否能通過原能會安全審查…等問題，中選會未召開聽證會加以釐清。

對此，中選會表示是因去年另一提案人送同一案時已開過聽證會，但經監委調查發現，今年所提公投案的理由書與去年所提的理由書內容有所出入，中選會是否知悉？審議過程為何？實有詳究必要，究中選會是否依法負起把關之責？事涉國家安全及人民生命財產安危，監委認有進一步瞭解的必要，已申請自動調查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法