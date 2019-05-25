市長選舉無效官司敗訴 丁守中決定提出上訴

2019-05-25 14:33

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市長落選人丁守中聲請驗票落敗後，再提選舉無效訴訟，台北地院5月10日判丁敗訴，中選會、北選會則勝訴，不需重新舉辦選舉，丁守中目前打算上訴，下週將會開記者會對外說明。

丁守中去年11月28日親赴法院聲請驗票並證據保全，但驗票後仍落後給柯文哲3567票，相較原先開票結果多輸313票；丁提起選舉無效訴訟，台北5月10日14時宣判丁守中敗訴。

丁守中受訪表示，已確定上訴，至於上訴理由則會在下週記者會對外詳細說明，一切等記者會再說。

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