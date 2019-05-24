涂規黃不隨！嘉市北排維新支線掀蓋喊卡

2019-05-24 21:11

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市北排維新支線維新路獄政博物館（舊嘉義監獄）段，在前市長涂醒哲任內原本計劃將「掀蓋」，營造「水園道」親水環境，市府改朝換代後，市長黃敏惠考量當地居民抱怨停車將成問題等爭議，涂規黃不隨，掀蓋案胎死腹中！

今天上午，黃敏惠在市議會總質詢答覆議員凌子楚詢問此事時表示，本段確定不進行掀蓋工程。

涂市府時代爭取行政院前瞻基礎建設計畫預算2.35億元，擬將北排水維新支線打造成730公尺「水園道」，其中，舊嘉監段規劃「掀蓋」明渠化，去年發包不順利，3次招標皆無廠商投標而流標。

嘉市府工務處長郭拱源說，市府今年重新向中央提報相關計畫，舊嘉監段將不進行掀蓋工程，但整治長度延伸至北香湖，全長約2公里，目的截流污水淨化、營造親水環境，經費約4億8千餘萬元，並連同中排、道將圳、大溪厝埤麻腳排水治理等水環境改善工程，向中央爭取前瞻預算，審議結果下月中旬出爐。

洪雅文化協會總幹事余國信認為，涂市府時代掀蓋案，因與地方溝通不良遭致阻礙，建議黃市府不要開倒車，應重新檢視地方對掀蓋案疑慮，納入公民參與討論。

涂市府原向地方提出說帖：「舊嘉監段非單純掀蓋，而是要將原本被覆蓋的涵管打開後，加寬、加深水道，讓通水容量更大，有效杜絕當地水患」；如今黃市府對掀蓋案喊卡，當地水患如何治理成隱憂，且原本淨水廠將設在嘉義大學林森校區可能也生變。

太平里長施欣成說，當地多數居民盼維持原狀不掀蓋，維新支線玉峰街至舊嘉義監獄段在日前520豪雨時近滿溢，建議市府應一併解決水患問題；嘉大表示，淨水廠撥用校區土地設置一事，待市府消弭地方疑慮，學校即同意使用。

嘉市府工務處副處長黃振鋒回應，目前作法是加強維新支線玉峰街至舊嘉義監獄段清淤防水患，此外，北排下游河道通水斷面獲改善後，將強化排入牛稠溪排洪功能。

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