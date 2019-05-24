同婚專法上路首日 已湧入363對新人登記

2019-05-24 17:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕今是「司法院釋字第748號解釋施行法」施行首日，根據內政部統計，截至今天下午2點為止，全國已有363對同性伴侶辦理結婚登記，包括男性116對及女性247對，大幅超過事前預約登記的289對。

若按縣市別來觀察，全國各直轄市及縣市中，以新北市登記74對最多，其次是高雄市58對，第三則是台北市55對；目前仍無伴侶登記的縣市，則包括澎湖縣、嘉義市及連江縣，台東縣也僅有1對。

內政部指出，此統計數據是以登記者的戶籍所在地為準。

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