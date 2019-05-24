離譜！公務員酒駕考績還能拿甲等 時力將提案修法吃丙等

2019-05-24 12:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明今召開「五年千名公職酒駕 考績修法吃丙重罰」記者會。徐永明表示，過去5年有33名酒駕軍公職人員年終考績考列甲等，其中還不乏酒駕未主動通報或酒駕肇事的離譜情形；對此，他將提出公務員考績修法，刪除功過相抵制度，未來若涉酒駕遭記申誡以上，考績只能打丙等。

徐永明說，政府宣示酒駕零容忍，也在今年3月通過「道路交通管理處罰條例」提高酒駕罰則，但根據中央部會統計，近5年有高達1001名軍公職人員酒駕，但移送公懲會人數卻逐年下降，其中近五年軍公職人員酒駕人數，以國防部最多。

針對過去5年有33名酒駕軍公職人員年終考績考列甲等一事，徐永明表示，軍公職酒駕還拿甲等，絕對是嚴重傷害政府信譽事情，各部會應重新檢討酒駕還拿甲等的軍公職人員年度考績。

徐永明說，現行「公務員人考績法」第12條規定獎懲得互相抵銷，已成為軍公職酒駕逃避懲處漏洞，他將對此提出修法，刪除獎懲得互相抵銷，並增訂曾因吐氣含有酒精濃度駕駛動力交通工具情事記申誡、過或大過人員，考績應列丙等；徐永明表示，同時建議人事行政總處修改「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」將涉及酒駕之軍公職人員一律移送公懲會懲戒，藉由公正第三方的單位，杜絕各部會官官相護酒駕軍公職人員情事。

出席記者會的銓敘部法規司副司長雷諶表示，對於加重軍公職人員酒駕懲處表示贊同，也支持酒駕軍公職考績列丙等；人事行政總處培訓考用處專門委員蕭欣瑋則說，確實應重新檢討酒駕公務員酒駕當年度考績等第。

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