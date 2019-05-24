郭董再被打臉！鴻海離職員工秀工作證、38K明細控國民黨抹黑

2019-05-24 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘日前遭離職員工爆料，外國碩士學歷在鴻海科技集團（Foxconn Technology Group）月薪38K，砲轟郭是台灣科技業低薪的幫兇，對此郭回應「網路上不乏抹紅抹黑潑大便言論」，更表示鴻海禁得起考驗，不過該名離職員工昨晚再度PO出工作證及薪資明細打臉，指控郭配合國民黨一起抹黑自家培養的資深工程師。

該名爆卦的PTT網友以「慟！打臉郭董 員工再秀38K薪資單控國民黨抹黑」為題，向郭喊話，他表示前一篇發文一個字都沒修改，如果郭認為國外學歷碩士38K是假的，那就去告，交給法院去認證是不是真的，如果查證屬實，請郭不要再侮蔑自家培養出來的資深工程師，他更說道：「您配合國民黨抹黑，跟記者說自家培養的資深工程師疑似網軍，真的有這麼光彩？」

由於先前那篇貼文遭郭董強烈否認，原PO再度貼出工作證及2張上頭寫有38K的薪資單，他表示昨晚媽祖託夢給他，要他交代清楚鴻海薪資明細，更向郭喊話「聽說您連鴻海發出去的薪資單都不認了，該不會連工作證也不認得吧，還是您連媽祖也忘記了？」他感嘆表示，董事長居然質疑自己員工是網軍...如果記者查證屬實他不是網軍，請問郭要不要退選？

不少網友對此留言「高調推，唬爛伯都給我現形」、「有八卦，有推」、「推原PO，鴻海沒種告你啦」、「快選舉了，鬧大就糗了」、「舉證充足，給推，告Terry去吧」、「昨天哭爸說薪資單不是鴻海的廢渣，今天全被打臉，可恥」。

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