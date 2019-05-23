遭郭董嗆除了選舉什麼都沒做 柯P：我只是笑也不行？

2019-05-23 20:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕宣布投入國民黨2020總統初選的鴻海董事長郭台銘，日前參訪清潔用品當場舔瓷盤，台北市長柯文哲被問到此事，譏諷自己才不要做這麼噁心的動作；郭台銘今天回批柯P「他除了選舉，什麼都沒做」。目前人正在參訪日本的柯文哲對於郭董的批評則回說，「我哪有批評、只是笑而已，笑也不行？」

柯文哲今早搭機赴日本，展開一連4天的訪日行程，上午抵達東京後拜會眾議員河井克行、古屋圭司，傍晚出席富山縣的台日觀光論壇，駐日代表謝長廷也陪同在側，一起接受媒體聯訪。

郭台銘今天到新竹參訪受訪時批評，柯文哲作為市長，除了選舉，卻什麼事情都沒有做，他建議柯文哲應該要有深度一點、有內容一點，「IQ再高，如果沒有內容是沒有用的。」

媒體也問柯P對於郭台銘的批評看法，他說，「我哪有批評？我只是笑而已，笑也不行？」當時是提問記者太有才。

柯文哲還說，人生苦海，嘻嘻哈哈也是快樂，「我們是要給人民快樂」。一旁的謝長廷附和「苦中作樂」，柯P說，「對啦！我們苦中作樂而且還要讓人民快樂」。

媒體問柯文哲，謝長廷是否給他從政或參選總統一些建議？柯P說，從2014年還沒選舉，他就常跟謝長廷交換意見，謝長廷滿風趣的，不然大家都板著一個臉。

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