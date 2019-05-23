參拜竹縣義民廟 郭台銘用客語向客家鄉親問好

2019-05-23 20:23

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今天到客家信仰中心、新竹縣義民廟參拜，受到包括縣長楊文科、前縣長邱鏡淳等藍營地方人士歡迎，他用稍嫌生硬的客語向鄉親問好，但強調：「下一次來，我客家話一定有進步。」

「我是郭台銘，向各位鄉親請安問好。」首次造訪義民廟的郭台銘，致詞時先用客家話問候鄉親，獲得在場支持者的熱烈掌聲肯定，但他稍後也補充，下一次一定會再來看大家，到時候客家話一定有進步。

郭台銘說，第一次到義民廟這裡，就感覺到充滿正氣、忠義，感覺到客家人的硬頸精神，是他到新竹第一個拜的廟，追懷客家刻苦耐勞拚搏的精神，也因為有這個精神，才有造成今天台灣經濟、新竹科學園區的發展。

他也說，希望這次能夠贏得初選，代表國民黨來出征，如果有機會代表，他有非常大的把握，「把不公不義的菜拔掉！」

新竹縣長楊文科致贈藍色的客家花布衫給郭台銘後說，國民黨「天王」裡面第一個來義民廟的就是郭台銘，郭台銘選舉的拚勁跟創業的精神，就像是客家人硬頸的精神，祝福他心想事成。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法